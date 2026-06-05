Туск: Никой няма да успее да разедини Полша по въпросите за Украйна

Министър-председателят на Полша Доналд Туск заяви, че никой няма да успее да разедини полското обществено мнение или държавните институции по въпросите, свързани с войната между Русия и Украйна или с историческите спорове между двете страни, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Говорейки пред журналисти след завръщането си от срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Тиват, Черна гора, днес, Туск заяви, че Полша ще продължи да напомня на Украйна за значението на взаимното уважение. Той добави, че Киев трябва да оценява подкрепата, която получава от останалите европейски държави и особено от Полша, на фона на продължаващата война.

Изказването му дойде, след като украинският президент Володимир Зеленски присъди на едно от подразделенията на Въоръжените сили на Украйна почетното наименование „Герои на УПА“ (Украинска повстанска армия на украински език - Украинска въстаническа армия). Решението предизвика критики от страна на полски политици. Президентът Карол Навроцки заяви, че е възмутен, и обяви, че ще предложи на Зеленски да бъде отнет Орденът на белия орел.

Туск определи решението на Зеленски като „злощастен случай“ и заяви, че реакцията на Навроцки е разбираема.

„Аз може би бих реагирал по различен начин, но никой - и казвам това и на нашите украински приятели - няма да разедини полското обществено мнение или полските власти по въпроса за руско-украинската война, нито по въпросите на историята и миналото“, каза Туск.

Той добави, че въпреки политическите спорове в Полша съществува широко единомисилие по отношение на Украйна и Русия.

„Тук нищо няма да се промени и никой не бива да се опитва да противопоставя правителството, президента или когото и да било по отношение на нашата оценка за случилото се наскоро в Киев“, заяви Туск.

Същевременно той призова Украйна "да се справи с очевидната криза на доверието“, свързана с историческите въпроси, и да намери решение на проблем, който според него сама е създала.

Туск съобщи, че този месец Полша и Украйна съвместно ще организират конференция в Гданск, посветена на следвоенното възстановяване на Украйна, като подчерта, че поддържането на положителна атмосфера е в интерес на Киев.

„Напълно разбирам, че всяка нация има своите исторически чувствителности, и разбирам, че украинците ще почитат паметта на онези, които са се борили срещу съветските окупатори. Но не бих разбрал, ако едновременно с това искат да почитат паметта и на онези, които са убивали поляци“, каза Туск.

Той изрази надежда, че аргументите на Полша ще бъдат чути в Киев, като предупреди, че в противен случай „не съпричастността, а прагматичните интереси ще определят нашите отношения“.