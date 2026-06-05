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Украински дронове причиниха пожар в металургичен завод в Санкт Петербург

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Руският президент Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Украйна е "вдигнала шум и пушек", като е поразила с дронове металургичен завод в Санкт Петербург, при което са се възпламенили въглища, предадоха Ройтерс и БТА.

Путин заяви, че украинските дронове трябва да бъдат сваляни по-ефективно.

Междувременно съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, цитиран от руската новинарска агенция Интерфакс, че Путин се е срещнал с бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.

Срещата беше на четири очи и премина в добра и приятелска атмосфера, посочи Ушаков.

Руският президент Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

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