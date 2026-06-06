Русия свали 25 дрона близо до Санкт Петербург

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Руските сили свалиха тази нощ 25 дрона в региона около Санкт Петербург, съобщи регионалният губернатор, цитиран от агенциите. Градът в момента е домакин на важен инвестиционен форум, предава БТА.

"Двайсет и пет безпилотни летателни апарата бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", написа в Телеграм Александър Дрозденко.

В сряда се откри Петербургският форум, наричан популярно "руският Давос" по аналогия със Световния икономически форум, организиран всяка година в швейцарския курорт Давос. Същия ден украинските сили удариха петролен и военен обект близо до мястото на форума, както съобщи Украйна. Гостите на събитието бяха посрещнати от гъст стълб черен дим, който се издигаше над града.

Според руския президент Владимир Путин Украйна е поразила в сряда металургичен завод.

Форумът приключва днес, ден след речта на Путин в рамките на събитието.

Междувременно осем украински дрона бяха прехванати призори днес, докато летяха към Москва, съобщи в Телеграм столичният кмет Сергей Собянин.

Украйна в последно време засили ударите си с дронове по окупираните територии и Русия в отговор на руските обстрели на нейна територия.