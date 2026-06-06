Тревога в Гърция заради комар, свързван с японския енцефалит

Комарът Culex tritaeniorhynchus, който е под наблюдение като потенциален преносител на вируса на японския енцефалит, е установен в нови райони на Гърция. Според актуализираните карти на европейската мрежа VectorNet видът разширява присъствието си най-вече в Северна Гърция, включително в областите Драма, Кавала и Ксанти, както и в района на делтата на река Еврос (Марица) и други влажни зони в Източна Македония и Тракия.

Европейските здравни власти отчитат, че през последните години комарът постепенно увеличава ареала си в Гърция, като благоприятните климатични условия и по-високите температури подпомагат разпространението му в райони с блата, езера, напоителни канали и застояли води, но може да се среща и в населени места.

Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) наблюдението на този вид е важно, тъй като в Азия той е сред основните преносители на вируса на японския енцефалит. Заболяването е рядко, но в тежките случаи може да причини сериозни неврологични усложнения.

Здравните власти подчертават, че към момента няма данни за локално разпространение на японски енцефалит в Гърция. Въпреки това мониторингът на популациите от комари остава ключова част от превенцията на заболявания, пренасяни от насекоми.

Специалистите препоръчват използването на репеленти, защитни мрежи и премахването на застояла вода около домовете като най-ефективни мерки за защита през летните месеци.