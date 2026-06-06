Българин тръгна към морето в Гърция с два матрака на покрива на колата

Снимка на български автомобил, натоварен с два матрака върху покрива си, предизвика множество коментари в гръцките медии и социалните мрежи. Кадърът е публикуван от местното издание Lionnews и е заснет в района на Месолаккия, община Амфиполи, област Серес.

Според публикацията водачът на бяло Peugeot 2008 е превозвал двата матрака към крайбрежните райони на Северна Гърция, където през последните години много български граждани закупиха ваканционни имоти и инвестират активно в недвижими имоти.

Гръцката медия отбелязва, че все повече собственици на жилища от България предпочитат да обзавеждат домовете си с мебели и оборудване, закупени от родината им, вместо да ги купуват на място в Гърция.

Повод за публикацията обаче става не само необичайният товар, а и начинът на превозването му. Според очевидец матраците били закрепени недостатъчно добре върху покрива на автомобила. В сигнала до медията се твърди още, че шофьорът е извършвал изпреварвания и се е движил с висока скорост, въпреки обемния товар.

Случаят предизвика дискусии за безопасността на движението и необходимостта товарите, превозвани върху автомобили, да бъдат надеждно обезопасени, особено през активния летен сезон, когато трафикът към гръцкото крайбрежие значително се увеличава.

Снимката бързо привлече вниманието на читателите, превръщайки се в една от най-коментираните публикации в местните медии през последните дни.