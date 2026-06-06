Абас Арагчи: Ако Ливан беше разменна монета за Иран, щяхме да имаме сделка

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Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли изявленията на ливанския президент Жозеф Аун, според когото Ливан служи като разменна монета за Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Аун беше заявил, че Иран използва Ливан като средство за натиск в преговорите си със САЩ и че ливанският народ плаща цената за иранските интереси.

"Ако Ливан беше разменна монета за Иран, щяхме да имаме сделка отдавна", написа Арагчи в Екс. "Спасете Ливан от истинския си враг, господин президент", добави той, след като Аун настоя вчера Техеран да спре "да се намесва" във вътрешните дела на страната му.

"От думите на Аун човек би помислил, че Иран е този, който е окупирал една пета от Ливан, разселил е една четвърт от ливанците и бомбардира страната ежедневно", написа Арагчи в Екс, намеквайки за Израел, без да го назовава.

Ливанският премиер Науаф Салам също призова Иран да спре да използва страната му като "средство за натиск" в разговорите със Съединените щати, припомня АФП.

Техеран настоява всяко споразумение с Вашингтон за прекратяване на войната, започнала на 28 февруари след израелско-американска кампания от бомбардировки, да включва и край на бойните действия на ливанския фронт, с изтегляне на израелските сили. "Хизбула" въвлече Ливан във войната в началото на март, атакувайки Израел в отговор на смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей при ударите на САЩ и Израел.

Израелските удари по Ливан са причинили над 3560 жертви от началото на конфликта, според последните данни на властите. От израелска страна в Ливан са загинали 27 войници и един цивилен.