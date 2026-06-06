ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдив иска домакинството на Световното първенств...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22990287 www.24chasa.bg

Полицията и армията на Боливия отвориха пътна артерия, на която имаше блокади

1260
Флагът на Боливия снимка pixabay

Полицията и армията на Боливия отвориха важна пътна артерия, която е от ключово значение за снабдяването на Ла Пас и на съседния град Ел Алто, които в продължение на повече от месец са блокирани от демонстрации с искане за оставката на президента Родриго Пас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Президентът, който е на власт от шест месеца, се кани да обяви извънредно положение, за да може да използва военна сила, за да премахне пътните блокади, които в продължение на седмици бяха поддържани от селяни и работници в няколко региона на страната, разположена в района на Андите.

Министърът на отбраната Ернесто Хустиниано, който бе назначен тази седмица, лично ръководи операцията по деблокиране на пътищата.

Правителството на Родриго Пас обвинява бившия президент Ево Моралес, срещу когото има издадена заповед за арест, че стои зад протестите.

Флагът на Боливия снимка pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?