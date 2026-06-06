Полицията и армията на Боливия отвориха пътна артерия, на която имаше блокади

Полицията и армията на Боливия отвориха важна пътна артерия, която е от ключово значение за снабдяването на Ла Пас и на съседния град Ел Алто, които в продължение на повече от месец са блокирани от демонстрации с искане за оставката на президента Родриго Пас, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Президентът, който е на власт от шест месеца, се кани да обяви извънредно положение, за да може да използва военна сила, за да премахне пътните блокади, които в продължение на седмици бяха поддържани от селяни и работници в няколко региона на страната, разположена в района на Андите.

Министърът на отбраната Ернесто Хустиниано, който бе назначен тази седмица, лично ръководи операцията по деблокиране на пътищата.

Правителството на Родриго Пас обвинява бившия президент Ево Моралес, срещу когото има издадена заповед за арест, че стои зад протестите.