Полицаи с велосипеди патрулират по крайбрежието на Катерини

И това лято полицията в Катерини ще разчита на велосипедни патрули за охраната на крайбрежната зона и обслужването на туристите. Инициативата стартира на 1 юни и ще продължи през целия летен сезон, съобщиха от гръцката полиция.

Униформените служители ще патрулират с велосипеди от ранните сутрешни часове до късно вечерта по крайбрежните райони, като целта е да се засили видимото полицейско присъствие и да се осигури по-бърза реакция при възникване на инциденти.

Сред основните задачи на велосипедните патрули са предоставянето на информация и съдействие на туристите, оказването на помощ при решаване на проблеми от туристически характер, както и бързото реагиране при по-леки нарушения на обществения ред.

От полицията посочват, че този модел на патрулиране се приема много добре както от местните жители, така и от посетителите на курортните райони. Освен че осигурява по-добър контакт с гражданите, велосипедният патрул позволява на служителите да достигат по-бързо до места, където достъпът с автомобил е затруднен.

Очакванията са и през това лято инициативата да допринесе за по-голяма сигурност и спокойствие в туристическите зони по крайбрежието на Катерини, които през летните месеци привличат хиляди посетители от Гърция и чужбина.