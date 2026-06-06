ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдив иска домакинството на Световното първенств...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22990288 www.24chasa.bg

Полицаи с велосипеди патрулират по крайбрежието на Катерини

Бойка Атанасова, Атина

996

И това лято полицията в Катерини ще разчита на велосипедни патрули за охраната на крайбрежната зона и обслужването на туристите. Инициативата стартира на 1 юни и ще продължи през целия летен сезон, съобщиха от гръцката полиция.

Униформените служители ще патрулират с велосипеди от ранните сутрешни часове до късно вечерта по крайбрежните райони, като целта е да се засили видимото полицейско присъствие и да се осигури по-бърза реакция при възникване на инциденти.

Сред основните задачи на велосипедните патрули са предоставянето на информация и съдействие на туристите, оказването на помощ при решаване на проблеми от туристически характер, както и бързото реагиране при по-леки нарушения на обществения ред.

От полицията посочват, че този модел на патрулиране се приема много добре както от местните жители, така и от посетителите на курортните райони. Освен че осигурява по-добър контакт с гражданите, велосипедният патрул позволява на служителите да достигат по-бързо до места, където достъпът с автомобил е затруднен.

Очакванията са и през това лято инициативата да допринесе за по-голяма сигурност и спокойствие в туристическите зони по крайбрежието на Катерини, които през летните месеци привличат хиляди посетители от Гърция и чужбина.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?