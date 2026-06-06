ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдив иска домакинството на Световното първенств...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22990382 www.24chasa.bg

Петима загинаха при руски атаки в Херсонска област в Южна Украйна

948
Три отделни руски атаки отнеха живота на петима души в южната украинска Херсонска област. Снимка: Архив

Три отделни руски атаки отнеха живота на петима души в южната украинска Херсонска област, съобщи областният ѝ управител, цитиран от Ройтерс.

Олександър Прокудин написа в Телеграм, че при удар по едноименния областен център са загинали трима души на възраст между 70 и 80 години, чиито тела са били открити в пострадали домове, предава БТА.

При нападение срещу безиностанция северно от града е убит човек, а седем са ранени, посочи Прокудин. Жертва е взел и удар с дрон по село северно от Херсон.

Херсонска област е един от четирите региона, анексирани от Русия след инвазията през 2022 г.

В ранните етапи на войната силите на Москва превзеха голяма част от областта, но украинските сили успяха частично да си върнат загубените територии, включително град Херсон.

Контролираните от Украйна райони често са подлагани на руски атаки.

От другата страна на границата, в западноруската Белгородска област, която е честа украинска мишена, украински дрон порази лека кола близо до границата. Водачът е загинал, съобщиха местните власти.

Ройтерс не може да потвърди съобщенията чрез независим източник. Русия и Украйна отричат да нападат умишлено мирни граждани.

Три отделни руски атаки отнеха живота на петима души в южната украинска Херсонска област. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?