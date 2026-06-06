Русия прехвана 86 дрона край Санкт Петербург

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Руските сили са прехванали 86 дрона в района около Санкт Петербург, където се провежда голям инвестиционен форум, съобщи в Телеграм губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от Франс прес.

"Осемдесет и шест дрона бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", гласи съобщението в Телеграм, предава БТА.

"Санкт Петербург беше цел на мащабна атака с военни дронове", заяви от своя страна губернаторът на града Александър Беглов. "Призовавам жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат", добави той.

Международното летище Пулково, на юг от града, обяви временно прекъсване на полетите, без да уточни причината.

В сряда, при откриването на Петербургския форум – някога наричан "руския Давос" по аналогия с Световния икономически форум – украински дронове удариха петролна инсталация и военен обект наблизо. Гостите, пристигащи на събитието, бяха посрещнати от облак черен дим на заден план.

Форумът приключва днес, ден след изявление на руския президент Владимир Путин.

Общо руското министерство на отбраната съобщи за прехващането на 376 украински дрона през нощта над страната. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че осем дрона са били свалени, докато са се насочвали към града.

Украйна напоследък засили ударите с дронове по окупираните територии и по Русия в отговор на ежедневните руски бомбардировки срещу нейна територия.

Атака с дронове предизвика пожар от около 5000 кв. м в горивно депо в Уст-Лабинск, в руския Краснодарски окръг, според местните власти.

В Запорожка област в Украйна руска атака с дронове срещу "жизненоважна и промишлена инфраструктура" е причинила смъртта на двама души, съобщи местният военен ръководител Иван Фьодоров.

В Днепропетровска област, която е била "обстрелвана близо 30 пъти с дронове и артилерия", един човек е загинал, а трима са били ранени в района на Кривий Риг, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ганза.

Украинските спасителни служби съобщиха и за атаки с дронове срещу град Одеса.