Китай категорично подкрепя Куба в защита на нейния държавен суверенитет и сигурност

На 4 юни Министерството на финансите на САЩ съобщи, че включва кубинския президент Мигел Диас-Канел, както и други лица и свързани с тях организации, в санкционния си списък. В отговор кубинското Министерство на външните работи определи новите американски мерки като акт на „икономическа агресия".

По този повод говорител на китайското Външно министерство заяви, че Китай се противопоставя категорично на засилването на американските санкции и блокадата срещу Куба, включително на включването на кубински лидери в санкционните списъци.

Той призова САЩ незабавно да прекратят блокадата срещу Куба и всички форми на натиск и принуда, като същевременно зачитат правото на кубинския народ на развитие. По думите му Китай ще продължи твърдо да подкрепя Куба в защитата на нейния национален суверенитет и сигурност и ще се противопоставя на всякаква външна намеса.