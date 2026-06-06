ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22991002 www.24chasa.bg

Китай категорично подкрепя Куба в защита на нейния държавен суверенитет и сигурност

КМГ

840
Снимка: Китайска медийна група

На 4 юни Министерството на финансите на САЩ съобщи, че включва кубинския президент Мигел Диас-Канел, както и други лица и свързани с тях организации, в санкционния си списък. В отговор кубинското Министерство на външните работи определи новите американски мерки като акт на „икономическа агресия".

По този повод говорител на китайското Външно министерство заяви, че Китай се противопоставя категорично на засилването на американските санкции и блокадата срещу Куба, включително на включването на кубински лидери в санкционните списъци.

Той призова САЩ незабавно да прекратят блокадата срещу Куба и всички форми на натиск и принуда, като същевременно зачитат правото на кубинския народ на развитие. По думите му Китай ще продължи твърдо да подкрепя Куба в защитата на нейния национален суверенитет и сигурност и ще се противопоставя на всякаква външна намеса.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?