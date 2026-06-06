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Бахрейн разкритикува ударите на Иран по страната им и по Кувейт

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Кадри от атаката в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare

Бахрейн разкритикува днес ударите на Иран по странат им и по Кувейт, предаде БТА по информация на Франс прес.

"Министерството на външните работи решително осъжда новите атаки. Тази явна агресия е видно нарушение на суверенитета на двете страни", заяви бахрейнското външнополитическо ведомство.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви тази нощ, че в отговор на американски удари е изстрелял балистични ракети по военновъздушната база "Али Ал-Салем" в Кувейт, където има американско присъствие, и по главната база на Пети американски флот в Бахрейн.

Съединените щати и Иран отново се атакуваха един друг в района на Залива въпреки действащото примирие, предаде ДПА.

Американските сили заявиха, че са прехванали шест балистични ракети, изстреляни от Иран срещу Кувейт и Бахрейн.

По-рано американските военни заявиха, че са свалили четири ирански дрона, пуснати по посока на Ормузкия проток.

Малко след това КГИР каза, че е атакувал вражески бази в региона, в отговор на американски удари.

Кадри от атаката в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare

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