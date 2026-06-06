Пуснаха кадри с престрелка, при която бе ранен българин, работещ като полицай в САЩ (Видео)

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Прокуратурата на Ню Джърси съобщи нови данни за стрелбата, при която бе ранен българинът Кристиян Иванов, който работи като полицай в САЩ, При инцидентът бе пострадал още един униформен.

Според информация на прокуратурата на Ню Джърси инцидентът е станал на 2 юни около 14:55 ч. местно време, когато полицията и специален SWAT екип на окръг Атлантик са се опитали да изпълнят съдебна заповед за обиск в жилище на улица „Норт Флорида Авеню" в Атлантик Сити, съобщава 6abc.

При приближаването си служителите забелязали, че входната врата е отворена, след което е била затворена от човек вътре. Полицаите обявили присъствието си и използвали механично устройство, за да разбият вратата.

Малко след отварянето ѝ 52-годишният Доналд Гарднър, известен още като Доналд Каприоти, който се е намирал вътре, е извадил огнестрелно оръжие и е открил огън по полицаите. Един служител е бил улучен в каската, а друг – в крака.

Трети полицай е отвърнал на стрелбата и е прострелял нападателя, който по-късно е починал на място. От жилището е било иззето огнестрелно оръжие.

Двамата ранени полицаи са били откарани в болница. Сержант Кристиан Иванов е бил в съзнание и е разговарял със спасителите, когато е бил транспортиран, а вторият ранен служител по-късно е бил изписан.

От полицейското управление в Атлантик Сити съобщиха, че Иванов е в стабилно състояние и се възстановява, макар да остава в интензивно отделение.

Началникът на полицията Джеймс Саркоc заяви, че действията на служителите са били „изключителни" и са допринесли за спасяването на живота на сержанта, заедно с лекарите от болницата „Атлантикейр Риджънъл Медикъл Сентър".

Полицейският синдикат PBA Local 24 също съобщи, че Иванов продължава възстановяването си и благодари на обществеността за подкрепата.

По данни на разследващите нападателят Доналд Гарднър/Каприоти има дълго криминално минало, включително насилствени престъпления и наркотици. През 2013 г. той вече е бил прострелян от полицията по време на преследване.

Разследването на случая продължава.