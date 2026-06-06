Политическата партия на младите "хлебарки" в Индия организира първия си протест в Делхи

Стотици привърженици на партията "Народна партия на хлебарките" (НПХ)— онлайн шега, която привлече милиони хора в цяла Индия — днес се събраха за първи път в столицата, пренасяйки движението от социалните мрежи в реалния свят за най-голямото му изпитание досега, предаде Асошиейтед прес.

Протестът в Джантар Мантар в Делхи бележи първата стъпка на движението в политиката след седмици на доминиране в социалните мрежи и новинарските заглавия, привличайки милиони онлайн последователи и широка подкрепа сред младите индийци, съобщи БТА.

Стотици, предимно млади индийци се събраха на протеста в Делхи, близо до парламента, някои с плакати и маски на хлебарки. Абхиджеет Дипке, основател на онлайн движението, пристигна в столицата от САЩ, за да участва в протеста. Полицията постави стоманени барикади в зоната на на пристигащите на международното летище в Делхи.

Дипке заяви в публикация в социалните мрежи, че полицията е дала разрешение на "Народната партия на хлебарките" (НПХ) да проведе протеста, като каза: "Хлебарките се събират в Джантар Мантар".

Организаторите на протеста използваха социалните мрежи, за да мобилизират поддръжници за съботния марш, като поискаха оставката на министъра на образованието Дхармендра Прадхан. Искането възникна вследствие на скандал с нередности при изпити през май, който бързо се превърна в по-широко изразяване на недоволството от индийската образователна система и ограничените възможности за работа.

Участниците бяха насърчени да носят индийското национално знаме и книга, които според организаторите символизираха правото на образование и равни възможности за всички. Организаторите също така призоваха демонстрантите да останат мирни и да избягват всякакви сблъсъци с полицията.

НПХ се появи едва преди три седмици, за да се превърне в неочаквана изява на недоволството сред поддръжниците, които гордо наричат себе си "хлебарки".

Председателят на Върховния съд на Индия Суря Кант сравни критиците и някои безработни младежи с хлебарки по време на изслушване през май, което предизвика бурна реакция сред разочарованите млади индийци. Дипке, стратег по политически комуникации и студент в Бостънския университет, използва обидата като вдъхновение за пародийна политическа партия. В рамките на една седмица след стартирането на уебсайта и профилите в социалните мрежи, страницата на НПХ в Инстаграм събра повече от 15 милиона последователи.

Партията превърна хлебарката в ироничен символ на издръжливост и политическа изразителност. Видеоклипове и мемове, осмиващи безработицата, корупцията и политическата дисфункция, са привлекли милиони гледания онлайн. Пародийните профили на НПХ също са възприели хлебарката като политически символ.

Ироничните послания на движението съчетават самоироничен хумор с политическа критика. Поддръжниците, шегувайки се, се описват като безработни, постоянно онлайн и лишени от значимо влияние. Под хумора се крие по-широка критика към правителството на премиера Нарендра Моди, тъй като поддръжниците на ПХ твърдят, че обикновените индийци, особено младите хора, имат по-малко възможности.

Младите хора в Индия съставляват повече от една четвърт от населението, но са изправени пред ограничени възможности за намиране на работа, нарастваща безработица и все по-голямо разочарование от традиционната политика. Много млади избиратели критикуват управляващата хиндуистка националистическа партия на Моди, Индийска национална партия, като изразяват загриженост относно нарастващата религиозна поляризация, задълбочаващото се неравенство и нарастващия икономически натиск.

Скептично отнасящите се към движението, особено привържениците на партията на Моди, отхвърлят феномена като не повече от трик в социалните мрежи. Те твърдят, че онлайн популярността на движението може да не се превърне в мобилизация на улицата и че бързото му издигане вероятно е краткотрайно.

Издигането на групата отразява подобна тенденция в Южна Азия, където младежки движения, родени в социалните мрежи, изиграха централна роля в антиправителствените протести, включително в Шри Ланка, Бангладеш и Непал.