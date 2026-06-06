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Румънският президент и министрите на отбраната и вътрешните работи на заседание в Констанца след взрива на дрон

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Президентът на Румъния Никушор Дан в кадър от видео. Снимка: 24 часа

Румънският президент Никушор Дан участва днес в работно заседание с представители на институциите в областта на отбраната и сигурността, което беше свикано в румънския град Констанца след вчерашната експлозия на украински морски дрон в черноморското пристанище, съобщава телевизия Диджи 24. На заседанието ще бъдат обсъдени необходимите мерки за укрепване на отбраната и сигурността на румънското крайбрежие, предава БТА.

Телевизията посочва, че в срещата освен държавния глава участват също министрите на отбраната и вътрешните работи Ради Мируца и Каталин Предою, президентският съветник Мариус Лазурка, началникът на Генералния щаб на отбраната Влад Георгица, началникът на щаба на военноморските сили Михай Панаит и началникът на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат.

На заседанието ще бъдат обсъдени обстоятелствата около вчерашния инцидент, отраженията му върху националната и регионална сигурност, както и необходимите мерки за укрепване на способностите за наблюдение, превенция и отговор на заплахите в зоната на Черно море, се посочва в съобщение на Президентската администрация.

Украйна заяви вчера, че нейният морски дрон, който избухна в пристанището на Констанца, е излязъл от контрол заради руските средства за радиоелектронна борба, преди да се отклони към румънския бряг. В района бяха открити още три дрона, а румънските власти съобщиха, че става дума за група от общо пет апарата. Стотици хора бяха евакуирани заради инцидента, при който няма пострадали.

Президентът на Румъния Никушор Дан в кадър от видео.

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