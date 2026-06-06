Делегация на "Хамас" е в Кайро за нов кръг преговори с посредници за край на конфликта с Израел

Високопоставена делегация на палестинското радикално движение "Хамас", водена от лидера на групировката в Газа Халил ал Хая, е пристигнала в Кайро в петък вечерта за нов кръг от преговори, насочени към постигане на напредък по споразумението за прекратяване на огъня в анклава и обсъждане на следващата фаза от сделката, съобщи в. "Ал Ахрам".

Според изявление на "Хамас" делегацията включва и ръководителя на движението на Западния бряг Захер Джабарин, както и членовете на политическото бюро Хосам Бадран и Гази Хамад, предаде БТА. Предвижда се днес да се започне кръг от преговори с египетски представители и посредници, който да продължи няколко дни.

Фокус на дискусиите е завършването на първата фаза от споразумението за примирие и спирането на определяните от "Хамас" като повтарящи се израелски нарушения в ивицата и проучването на механизми за продължаване с втората фаза на сделката.

Плановете са делегацията да се срещне и с представители на палестинските фракции, за да координира единна национална позиция по ключови въпроси и да обсъди начини за справяне с предизвикателствата пред палестинския народ.

Египет, заедно с Катар и Съединените щати, играе централна посредническа роля в усилията за осигуряване и поддържане на споразумението за прекратяване на огъня в Газа между "Хамас" и Израел.