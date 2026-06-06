За убийството на актьора Джеймс Хенди е обвинен синът на приятелката му, предаде БТА по информация на Ройтерс и Асошиейтед прес.

Прокуратурата в Лос Анджелис повдигна обвинение на 44-годишния Майкъл Гледхил, арестуван във връзка с фаталното намушкване на холивудския актьор, участвал в десетки филми и телевизионни сериали в продължение на половин век.

Ако бъде признат за виновен, Гледхил може да получи до 26 години затвор, съобщиха от Окръжната прокуратура на Лос Анджелис.

От полицията обясниха, че Гледхил е бил арестуван, след като в сряда е спрял полицейска патрулка близо до мястото на убийството и казал на представителите на реса, че е „човекът, когото търсят".

Служители са били изпратени на адреса в отговор на загадъчен сигнал на спешния номер 911 от мъж, който казал на операторите: „Аз съм синът на мъжа. Току-що убих мъжа на греха."

Пристигналите на място полицаи открили 81-годишен мъж в безсъзнание на предната морава пред дома на приятелката му с прободна рана в гърдите. Малко по-късно в близката болница е констатирана смъртта му, съобщи полицейското управление на Лос Анджелис. Гледхил е живял в дома на майка си, съобщиха от полицията.

Сред последните роли на Хенди е във филма с Том Круз „Топ Гън: Маверик" от 2022 г. , отбелязва Ройтерс. Той също така се е появявал в десетки телевизионни сериали още от 70-те години на миналия век, като често се превъплъщава в представители на правоохранителните органи или авторитетни фигури.

Полицията определи убийството му като изолиран инцидент, но не посочи възможен мотив за престъплението.

Убийството на Хенди е второто на известна личност в резултат на намушкване с нож в Лос Анджелис за последните шест месеца. През декември актьорът и режисьор Роб Райнер и съпругата му - фотографката и продуцентка Мишел Райнер, бяха убити в имението си. По-малкият им син, Ник Райнер, бе обвинен за смъртта им, припомня Ройтерс.