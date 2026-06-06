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Атака срещу турски риболовен кораб в Черно море, има загинал и ранени

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Един човек е загинал, а четирима са ранени при атака срещу турски риболовен кораб в Черно море . Снимка: Pixabay

Един човек е загинал, а други четирима са били ранени, след като плаващ под турски флаг риболовен кораб е бил атакуван в Черно море, съобщи командването на Турската брегова охрана, цитирано от "Хюриет дейли нюз".

Плавателният съд "Дуру 67" е бил нападнат западно от Севастопол край Кримския полуостров на 5 юни, според съобщение на бреговата охрана. Корабът е пострадал при атаката и по-късно е потънал, предаде БТА.

Друг намиращ се наблизо риболовен кораб е спасил петимата членове на екипажа от потъващия плавателен съд и се е насочил към пристанище Инеболу на турския черноморски бряг. Един от пострадалите членове на екипажа, който е бил в тежко състояние, е починал по време на пътуването.

След съобщението за инцидента плавателен съд на бреговата охрана с медицински екип на борда е отплавал от Инеболу. Той достигнал до риболовния кораб на около 115 морски мили северно от пристанище Инеболу и прехвърлил на борда си ранените и тялото на починалия. След пристигането в Инеболу пострадалите са били откарани в болница.

Директорът на окръжната здравна служба в окръг Кастамону Февзи Явузйълмаз заяви, че раните са причинени основно от парчета от шрапнели. Той уточни, че двама от ранените са сравнително леко пострадали, а другите двама са с по-сериозни наранявания.

До момента няма информация кой е извършил нападението, отбелязва турското онлайн издание.

Един човек е загинал, а четирима са ранени при атака срещу турски риболовен кораб в Черно море . Снимка: Pixabay

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