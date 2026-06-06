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Зеленски: Наши дронове поразиха нефтохранилище в Краснодарския край и военна база край Санкт Петербург

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски в профила си във фейсбук. Заяви, че действията са част от отговора на Украйна на продължаващите руски атаки.

"Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор. Снощи нашите дронове изминаха разстояние от около 1000 километра до Санкт Петербургска област - до арсенала на вражеския флот и базата в Кронщат. Преодоляха около 500 километра до Краснодарския край и удариха петролната база", написа украинският държавен глава.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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