Кувейт: Иранските удари са опасна ескалация

Кувейт осъди като "опасна ескалация" иранските удари, извършени днес срещу цели на негова територия и в Бахрейн, предаде Франс прес.
В изявление на външното министерство се посочва, че атаките представляват "пряка заплаха за живота на гражданите", съобщи БТА.
Според Кувейт действията на Иран са сериозна ескалация на напрежението в Залива и нарушават основни принципи на международното право.
"Тези атаки представляват опасна ескалация и явно нарушение на суверенитета на държавата", се казва в официалната позиция на министерството.