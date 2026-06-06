Кувейт: Иранските удари са опасна ескалация

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Кувейт осъди като "опасна ескалация" иранските удари, извършени днес срещу цели на негова територия и в Бахрейн, предаде Франс прес.

В изявление на външното министерство се посочва, че атаките представляват "пряка заплаха за живота на гражданите", съобщи БТА.

Според Кувейт действията на Иран са сериозна ескалация на напрежението в Залива и нарушават основни принципи на международното право.

"Тези атаки представляват опасна ескалация и явно нарушение на суверенитета на държавата", се казва в официалната позиция на министерството.