Разследват най-богатия турски бизнесмен Рахми Коч, разказал виц за кюрдска жена

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Главната прокуратура в Измир е започнала служебно разследване срещу най-известния и богат турски бизнесмен - Рахми Коч, заради това, че е разказал виц "за кюрдска жена", съобщи БТА по информация на турските медии

„Везните на правосъдието не се измерват според богатството, титлата или статуса на никого; съдебната власт винаги защитава човешкото достойнство и закона. Изявления, които уронват честта и достойнството на жените и са несъвместими с нашата социална чувствителност, никога не са приемливи, независимо кой ги казва. Фактът, че подобни думи се изричат ​​под прикритието на „шега" или хумор, не смекчава това неуважение, проявено към нашите жени и определена етническа идентичност от нашето общество", посочи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек в социалната мрежа Екс.

Какво точно се случи?

Вчера в Измир се състоя тържествено откриване на многопрофилна болница, клон на Американска болница, която е частна болница на фондация „Вехби Коч" (бащата на Рахми Коч), създадена в Истанбул през 1920 г.

На тържественото откриване присъстваха редица официални лица, между които бившият министър-председател и бивш председател на Великото национално събрание на Турция Бинали Йълдъръм, както и много журналисти.

По време на церемонията, Рахми Коч, докато заедно с другите присъстващи обикаляли кабинетите за прегледи в болницата, разказал един виц на гостите.

Според информациите, които са водеща новина в турските медии днес, вицът в превод е следният: "Лекар, при когото била дошла за преглед една кюрдка, я изслушал и казал: „Госпожо, моля, идете зад паравана и се съблечете". На което жената отговорила: „Докторе, първо ти се съблечи."

Случката, която моментално се разпространи в социалните медии, предизвика буря от коментари. Прокюрските среди съзряха провокация. Гняв и възмущение се изляха от консервативните среди на управляващата Партия на справедливостта и развитието и от ислямистката кюрдска партия "Хюда-пар".

"Не се ли срамувате от възрастта си? Това е възмутителен резил", написа в социалните мрежи съпредседателката на прокюрдската партия ДЕМ г-жа Первин Булдан.

„Отговорност на всеки е да защитава честта, достойнството и социалния статус на жените преди всичко, независимо от техния произход, език, култура или убеждения", се посочва в изявление на партия "Хюда-пар", което публикува сайтът Хаберлер.

Протести се изляха и върху Бинали Йълдъръм, когото камерите показаха как се смее на вица, разказан от Рахми Коч.

Междувременно, след разгорялата се полемика Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление."

95-годишният Мустафа Рахми Коч (роден през 1930 г.) е един от най-известните и успешни турски бизнесмени. Той е почетен председател и бивш дългогодишен ръководител на „Коч Холдинг" – най-големия индустриален и финансов холдинг на Турция, един от водещите в отбранителната промишленост.

Рахми Коч е основател на музея "Рахми М. Коч", първия и единствен по рода си музей в Турция, посветен на историята на транспорта, индустрията и комуникациите.

Към момента президент на холдинга е синът му Йомер Коч. Преди няколко дни компанията отпразнува 100 г. от създаването си, в което участваха водещи политици начело със съюзника на президента Ердоган Девлет Бахчели.