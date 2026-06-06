Разследват най-богатия турски бизнесмен Рахми Коч, разказал виц за кюрдска жена

Главната прокуратура в Измир е започнала служебно разследване срещу най-известния и богат турски бизнесмен - Рахми Коч, заради това, че е разказал виц "за кюрдска жена", съобщи БТА по информация на турските медии
„Везните на правосъдието не се измерват според богатството, титлата или статуса на никого; съдебната власт винаги защитава човешкото достойнство и закона. Изявления, които уронват честта и достойнството на жените и са несъвместими с нашата социална чувствителност, никога не са приемливи, независимо кой ги казва. Фактът, че подобни думи се изричат под прикритието на „шега" или хумор, не смекчава това неуважение, проявено към нашите жени и определена етническа идентичност от нашето общество", посочи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек в социалната мрежа Екс.
Какво точно се случи?
Вчера в Измир се състоя тържествено откриване на многопрофилна болница, клон на Американска болница, която е частна болница на фондация „Вехби Коч" (бащата на Рахми Коч), създадена в Истанбул през 1920 г.
На тържественото откриване присъстваха редица официални лица, между които бившият министър-председател и бивш председател на Великото национално събрание на Турция Бинали Йълдъръм, както и много журналисти.
По време на церемонията, Рахми Коч, докато заедно с другите присъстващи обикаляли кабинетите за прегледи в болницата, разказал един виц на гостите.
Според информациите, които са водеща новина в турските медии днес, вицът в превод е следният: "Лекар, при когото била дошла за преглед една кюрдка, я изслушал и казал: „Госпожо, моля, идете зад паравана и се съблечете". На което жената отговорила: „Докторе, първо ти се съблечи."
Случката, която моментално се разпространи в социалните медии, предизвика буря от коментари. Прокюрските среди съзряха провокация. Гняв и възмущение се изляха от консервативните среди на управляващата Партия на справедливостта и развитието и от ислямистката кюрдска партия "Хюда-пар".
"Не се ли срамувате от възрастта си? Това е възмутителен резил", написа в социалните мрежи съпредседателката на прокюрдската партия ДЕМ г-жа Первин Булдан.
„Отговорност на всеки е да защитава честта, достойнството и социалния статус на жените преди всичко, независимо от техния произход, език, култура или убеждения", се посочва в изявление на партия "Хюда-пар", което публикува сайтът Хаберлер.
Протести се изляха и върху Бинали Йълдъръм, когото камерите показаха как се смее на вица, разказан от Рахми Коч.
Междувременно, след разгорялата се полемика Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление."
95-годишният Мустафа Рахми Коч (роден през 1930 г.) е един от най-известните и успешни турски бизнесмени. Той е почетен председател и бивш дългогодишен ръководител на „Коч Холдинг" – най-големия индустриален и финансов холдинг на Турция, един от водещите в отбранителната промишленост.
Рахми Коч е основател на музея "Рахми М. Коч", първия и единствен по рода си музей в Турция, посветен на историята на транспорта, индустрията и комуникациите.
Към момента президент на холдинга е синът му Йомер Коч. Преди няколко дни компанията отпразнува 100 г. от създаването си, в което участваха водещи политици начело със съюзника на президента Ердоган Девлет Бахчели.