Увеличение от 60% до 95% за архиепископа и митрополитите в Гърция

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Новият многозаконопроект на Министерството на националната икономика и финансите на Гърция предвижда увеличение от 60% до 95% на месечните брутни възнаграждения на Архиепископа на Атина и цяла Гърция и на митрополитите на Гръцката православна църква.

Според проекта се променя изцяло начинът на определяне на възнагражденията. Досегашната система, включваща основна заплата, представителни разходи и различни добавки, се заменя с единна сума, обвързана с възнаграждението на генералните секретари в държавната администрация.

Съгласно новите разпоредби заплатите на архиепископа, митрополитите и титулярните митрополити ще бъдат равни на 90% от максималното възнаграждение на генерален секретар в министерство, което в момента е 5191 евро. Така месечното брутно възнаграждение ще достигне 4671,90 евро.

За архиепископа това означава увеличение от досегашните 2840–2915 евро до 4671,90 евро, или ръст между 60,3% и 64,5%.

Още по-голямо е увеличението за митрополитите, чиито заплати досега варираха между 2400 и 2475 евро месечно. При новия размер от 4671,90 евро увеличението достига между 88,8% и 94,7%, което на практика почти удвоява възнагражденията им.

С промяната се премахва и досегашната разлика в заплащането между архиепископа и митрополитите. Всички висши духовници ще бъдат поставени в една и съща категория на възнаграждение, което променя не само финансовата рамка, но и вътрешната йерархия на заплащането в Гръцката православна църква.