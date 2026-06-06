22 мъртви делфина открити за ден на брега на Черно море в Украйна

На брега на Черно море в района на Националния парк „Тузловски лимани", в Одеска област, са открити само за един ден рекорден брой тела на китоподобни - 22 индивида. Загинали се вероятно преди около месец и сега са изхвърлени на брега. За зловещата гледка и безпрецедентната смърт съобщи във фейсбук ръководителят на научния отдел на парка Иван Русев. На 5 юни специалисти са изследвали 25 километра от брега на „Тузловски лимани", където са открили 20 мъртви червенокнижни азовски делфини, един афала и друг белонос делфин.

„Хиляди от тях вероятно са били изхвърлени върху обширна морска зона от хиляди километри. Трябва също да се разбере, че значителна част от убитите животни се давят в морските дълбини. И тази трагедия със сигурност не е локална. През същия период, от края на май до началото на юни, са регистрирани смъртни случаи на делфини и премахване на телата им по румънското и българското крайбрежие на Черно море ", каза ученият.

Той добави, че в Одеския залив са открити живи, но тежко травмирани животни.

„Основната, ужасна и единствена коренна причина за този ужас е войната. Поради мащабната и варварска война, която Руската федерация разгърна срещу Украйна и цялата ни околна среда, екосистемата на Черно море беше на ръба на колапс. Постоянното, смъртоносно военно натоварване – експлозии, изстрелвания на ракети, използването на мощни сонари от военни кораби – унищожава биоразнообразието ", допълва Русев. Според него делфините в Черно море са се сблъскали с екологична катастрофа, която е била причинена от няколко фактора - химически и акустични щети.

Животните страдат от токсичен петролен хепатит, панкреатит и нефрит поради нефтени разливи. Освен това, морските животни са дезориентирани, хванати в капан от замърсени брегови линии поради сонари, експлозии и изстрелвания на ракети от водната зона.

Също така, през годините на войната, количеството хранителни вещества, постъпващи в екосистемата на Черно море, като азот, фосфор и нитрати, се е увеличило. В морето попадат и тежки метали, петролни продукти , слънчогледово олио , взривни вещества, химически съединения и фрагменти от боеприпаси, съдържащи гориво, смазочни материали, тежки полимери и други вредни вещества. Русев твърди, че броят на такива замърсители се увеличава поради унищожаването на крайбрежното пристанище и друга инфраструктура. През войната в морето влизат и тежки метали, петролни продукти, слънчогледово олио, експлозиви, химически съединения, фрагменти от различни боеприпаси, дронове, бомбардирани кораби, Предимно всички бойни устройства съдържат гориво, масла, тежки метали, полимери и др.

Популациите на уникални черноморски китове губят своята жизнеспособност, сила и генетична способност за прераждане всеки ден.

„Екосистемата на Черно море и нейното биоразнообразие са подложени на силно антропогенно натоварване през последните години. Популациите на уникални черноморски китоподобни губят жизнеността, силата и генетичната си способност за регенерация всеки ден. Ако светът не спре агресора, Черно море рискува да загуби завинаги своите уникални стопани. Документираме всеки подобен факт като престъпление срещу природата ", подчерта Иван Русев.