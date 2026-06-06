Почина вдовицата на Жак Ширак

Бернадет Ширак, вдовица на френския президент Жак Ширак и известна като лоялен спътник на един от ключовите френски следвоенни политици, почина на 93-годишна възраст, съобщи дъщеря им пред AФП.

Тя „почина мирно, заобиколена от семейството си вечерта" в петък, каза Клод Ширак. Майка ѝ току-що беше навършила 93 години на 18 май.

Бернадет Ширак беше смятана за човек в сянката на харизматичния си съпруг, който беше президент от 1995 до 2007 г., мандат, през който той се противопостави на водената от САЩ инвазия в Ирак. Жак Ширак почина през 2019 г.

Тя също така подкрепяше покойния си съпруг въпреки прословутите му романтични афери, нещо, което и двамата споменават в мемоарите си. Но Бернадет Ширак беше и единствената френска първа дама, заемала самостоятелна политическа длъжност, като генерален съветник в централния департамент Корез - позиция, която тя заемаше непрекъснато от 1979 до 2015 г. Нейната дискретност и безупречна избирателна активност превърнаха самата Бернадет в нещо като икона.