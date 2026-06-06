В Перу може да съдят кандидат-президент за неверни данни за финансиране на кампанията си

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Перуански съд постанови, че кандидатът-президентът на левицата Роберто Санчес може да бъде съден за предполагаеми нарушения на правилата при финансирането на предизборната си кампания, предаде БТА по информация на Франс прес.

На втория тур на изборите утре Роберто Санчес ще се състезава с кандидатката на десницата Кейко Фухимори, която е дъщеря на бившия авторитарен президент Алберто Фухимори.

Това решение на правосъдието няма да се отрази на изборите, тъй като Санчес разполага със срок от една седмица да го обжалва. Защитата му вече заяви, че ще обжалва.

Ако бъде избран за президент, Санчес ще разполага с имунитет.

Прокуратурата настоява за наказание от пет години и четири месеца затвор.