Социалдемократите в Литва изключиха от кабинета си малка партия, търсят нов партньор

Управляващата в Литва Социалдемократическа партия днес гласува за изключването от коалиционното правителство на популистката партия "Зората на Неман", чийто лидер беше осъден за антисемитизъм, съобщи Ройтерс, информира БТА.

Социалдемократите, които ръководеха трипартийна коалиция с крехко мнозинство в парламента, ще се опитат да заменят "Зората на Неман" с центристко-дясната партия "За Литва", за да запазят мнозинството си, заяви лидерът Миндаугас Синкевичус.

"Бяхме търпеливи... но виждаме, че председателят (на "Зората на Неман") става все по-радикален, а страната се нуждае от стабилност", каза Синкевичус пред репортери след среща на ръководството на социалдемократите.

Основателят и председател на "Зората на Неман" Ремигиюс Жемайтайтис беше осъден през декември от съд във Вилнюс за подбуждане към омраза срещу евреи и омаловажаване на Холокоста в публикации в социалните мрежи. Той отрече да е извършил каквото и да е нарушение, като нарече присъдата политически мотивирана и подаде жалба.

Социалдемократите бяха заявили, че ще оставят партията му в коалицията до приключване на обжалването, но през май "Зората на Неман" гласува против правителствен план за създаване на нови военни бази на границата с Беларус, докато органът за финансови престъпления извършваше претърсвания в офисите на Жемайтайтис в рамките на разследване за измама. Жемайтайтис, който не е министър в правителството, отново отрече да е извършил каквото и да е нарушение.

Кабинетът, в който влиза и Съюзът на земеделците и зелените, може да претърпи значителни промени по време на предстоящите преговори, заяви Синкевичус. Той намекна, че може да поеме поста на министър-председател от заместник-лидерката на социалдемократите Инга Ругиниене.