Британският самолетоносач "Принцът на Уелс" отново се повреди

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Самолетоносачът "Принцът на Уелс", който се сблъска с дълъг списък от проблеми още от първото си плаване през 2021 г., бе принуден да излезе на док в Норвегия за ремонт, съобщи вестник "Телеграф", информира БТА.

Източници от министерството на отбраната описаха проблема като "незначителен технически проблем", макар че високопоставен представител на военноморските сили заяви пред "Дейли Мейл", че това е било „разрушително за морала“.

Началникът на въоръжените сили призова правителството "да харчи повече за отбрана и да го прави по-бързо", добавяйки, че Великобритания е изправена пред "най-опасните времена", които той е познавал.

"Принцът на Уелс" е акостирал в Ставангер, югозападна Норвегия, където е бил идентифициран проблемът.

Корабът се намира в региона като част от разгръщането на ударната група на самолетоносача в Северния Атлантик и Арктика. Учението на НАТО беше описано като "мощна демонстрация на сила" за възпиране на руската агресия и защита на жизненоважната подводна инфраструктура.

Британското министерство на отбраната отказа да посочи какъв е проблемът, но говорител заяви пред "Телеграф", че "очакват корабът да отплава в следващите дни".

"Дейли Мейл" съобщи, че се предполага, че механичният проблем е свързан с вала на витлото, което е често срещан проблем както за "Принцът на Уелс", така и за самолетоносача "Кралица Елизабет".

Бойният кораб с водоизместимост 65 000 тона претърпя повреда край южното крайбрежие на Англия през 2022 г. след увреждане на вала на витлото, а през следващата година отново бяха установени други проблеми с витлото, припомня "Телеграф".

"Телеграф" припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е обиждал и двата самолетоносача, определяйки ги като "стари и разпадащи се" и наричайки ги "играчки".