Кувейт възобнови авиационния трафик след затваряне заради риск от ирански атаки

Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно бе затворено тази сутрин като превантивна мярка заради ирански въздушни атаки, при които един човек загина, а десетки бяха ранени, предаде Синхуа, цитирайки кувейтската Главна дирекция за гражданска авиация, информира БТА.
В изявление, публикувано от официалната осведомителна агенция КУНА, въздухоплавателната администрация съобщи, че всички полети са възобновени след координация със съответните власти и потвърждение, че ситуацията се е стабилизирала и всякаква потенциална заплаха е била елиминирана.
Органът посочи, че въздушното пространство на Кувейт е било временно затворено като предпазна мярка на фона на атаките, които кувейтските власти осъдиха като "иранска агресия" и "опасна ескалация".
Временното затваряне на въздушното пространство на Кувейт последва атака с дронове и ракети от страна на Иран, отблъсната от кувейтската противовъздушна отбрана.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал тази нощ бази на САЩ в Близкия изток в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм.
По-рано днес американските въоръжени сили заявиха, че са прехванали шест балистични ракети, изстреляни от Иран срещу Кувейт и Бахрейн, и са свалили четири ирански дрона, изстреляни по посока на Ормузкия проток.
В Бахрейн полетите са временно преустановени, докато службите за сигурност оценяват ситуацията.
Кореспонденти на Франс прес съобщиха за взривове в района на Международно летище Кувейт и в бахрейнската столица Манама.