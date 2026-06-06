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Кувейт възобнови авиационния трафик след затваряне заради риск от ирански атаки

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Кувейт заяви, че системите му за противовъздушна отбрана отблъскват вражеска атака, извършвана с ракети и дронове.

Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно бе затворено тази сутрин като превантивна мярка заради ирански въздушни атаки, при които един човек загина, а десетки бяха ранени, предаде Синхуа, цитирайки кувейтската Главна дирекция за гражданска авиация, информира БТА.

В изявление, публикувано от официалната осведомителна агенция КУНА, въздухоплавателната администрация съобщи, че всички полети са възобновени след координация със съответните власти и потвърждение, че ситуацията се е стабилизирала и всякаква потенциална заплаха е била елиминирана.

Органът посочи, че въздушното пространство на Кувейт е било временно затворено като предпазна мярка на фона на атаките, които кувейтските власти осъдиха като "иранска агресия" и "опасна ескалация".

Временното затваряне на въздушното пространство на Кувейт последва атака с дронове и ракети от страна на Иран, отблъсната от кувейтската противовъздушна отбрана.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал тази нощ бази на САЩ в Близкия изток в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм.

По-рано днес американските въоръжени сили заявиха, че са прехванали шест балистични ракети, изстреляни от Иран срещу Кувейт и Бахрейн, и са свалили четири ирански дрона, изстреляни по посока на Ормузкия проток.

В Бахрейн полетите са временно преустановени, докато службите за сигурност оценяват ситуацията.

Кореспонденти на Франс прес съобщиха за взривове в района на Международно летище Кувейт и в бахрейнската столица Манама.

Кувейт заяви, че системите му за противовъздушна отбрана отблъскват вражеска атака, извършвана с ракети и дронове.

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