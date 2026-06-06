Овладян е пожар в нефтопреработвателния завод в Тюмен

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Руското министерство на извънредните ситуации съобщи, че пожар, възникнал тази сутрин в нефтопреработвателния завод в Тюмен, е ликвидиран, предаде ТАСС, информира БТА.

Сигналът за пожара е постъпил в 8,04 ч. московско време, при пристигането на първите екипи е имало открито горене на системата за паро-хидроочистка. Както съобщиха от информационния център на правителството на региона, възпламеняването е станало в една от инсталациите на системите за пречистване поради нарушение на технологичния процес.

Властите опровергаха появили се твърдения, че пожарът е резултат от атака с украински дрон, отбеляза Ройтерс.

Губернаторът на Тюменска област Александър Мур съобщи в "Teлеграм", че няма жертви.