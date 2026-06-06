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Поискано от Румъния оборудване от НАТО ще повиши сигурността й на изток

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Предупредиха хората от район в Румъния за възможно падане на обекти от въздуха.

Изпълняващият длъжността премиер на Румъния Илие Боложан заяви, че искането на Румъния към НАТО за разполагане на оборудване на границата води до повишаване на сигурността в зоната на източната граница на страната, включително по крайбрежието, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"Това, което направи Румъния, като поиска от НАТО разполагането на определено оборудване в граничната ни зона, например радари или противодронни системи, които са в резерв в други страни, смятам, че е начинът, по който може да бъде повишена сигурността в зоната на източната граница на Румъния, включително в крайбрежната зона", посочи Боложан на пресконференция в град Дева.

Той добави, че войната в Украйна след инвазията на Русия създава ситуация на риск в зоната на черноморския басейн и Източна Румъния.

"Имахме ситуацията в Констанца с морските дронове и тази ситуация може да се повтори в предстоящия период. В такъв контекст е невъзможно да предвидиш какво ще се случи. Но е ясно, че имаме степен на риск, докато продължава тази война на нашата граница", заяви още временният премиер, като подчерта, че при тези обстоятелства единственото решение е повишаване на капацитета на армията да гарантира сигурността на страната.

"Това е действителност, която не можем да отричаме и смятам, че решенията, които бяха взети, са коректни, защото нямаме друга възможност, освен да повишим капацитета на Румънската армия да обезпечава сигурността на Румъния, да имаме сериозни партньорства с НАТО и, разбира се, да подсилим чрез сътрудничество с всички европейски страни Източния фланг", подчерта правителственият ръководител.

По-рано тази седмица министърът на отбраната Раду Мируца заяви след участие в конференция на НАТО в Белгия, че Румъния официално е поискала временна подкрепа от съюзничките от НАТО за укрепване на противодронната отбрана в Източния фланг, докато бъде доставено поръчаното от страната оборудване. Външният министър Оана Цою от своя страна посочи по време на посещение в Париж, че съюзници от НАТО се готвят да подсилят способностите за противовъздушна охрана по Източния фланг на алианса.

Миналия петък руски дрон се разби върху жилищна сграда в източния румънски гард Галац и рани двама души, а вчера украински морски дрон, който според Киев е бил заглушен от руските сили и отклонен, се взриви в румънското черноморско пристанище Констанца. 

Предупредиха хората от район в Румъния за възможно падане на обекти от въздуха.

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