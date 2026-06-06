Поискано от Румъния оборудване от НАТО ще повиши сигурността й на изток

Изпълняващият длъжността премиер на Румъния Илие Боложан заяви, че искането на Румъния към НАТО за разполагане на оборудване на границата води до повишаване на сигурността в зоната на източната граница на страната, включително по крайбрежието, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"Това, което направи Румъния, като поиска от НАТО разполагането на определено оборудване в граничната ни зона, например радари или противодронни системи, които са в резерв в други страни, смятам, че е начинът, по който може да бъде повишена сигурността в зоната на източната граница на Румъния, включително в крайбрежната зона", посочи Боложан на пресконференция в град Дева.

Той добави, че войната в Украйна след инвазията на Русия създава ситуация на риск в зоната на черноморския басейн и Източна Румъния.

"Имахме ситуацията в Констанца с морските дронове и тази ситуация може да се повтори в предстоящия период. В такъв контекст е невъзможно да предвидиш какво ще се случи. Но е ясно, че имаме степен на риск, докато продължава тази война на нашата граница", заяви още временният премиер, като подчерта, че при тези обстоятелства единственото решение е повишаване на капацитета на армията да гарантира сигурността на страната.

"Това е действителност, която не можем да отричаме и смятам, че решенията, които бяха взети, са коректни, защото нямаме друга възможност, освен да повишим капацитета на Румънската армия да обезпечава сигурността на Румъния, да имаме сериозни партньорства с НАТО и, разбира се, да подсилим чрез сътрудничество с всички европейски страни Източния фланг", подчерта правителственият ръководител.

По-рано тази седмица министърът на отбраната Раду Мируца заяви след участие в конференция на НАТО в Белгия, че Румъния официално е поискала временна подкрепа от съюзничките от НАТО за укрепване на противодронната отбрана в Източния фланг, докато бъде доставено поръчаното от страната оборудване. Външният министър Оана Цою от своя страна посочи по време на посещение в Париж, че съюзници от НАТО се готвят да подсилят способностите за противовъздушна охрана по Източния фланг на алианса.

Миналия петък руски дрон се разби върху жилищна сграда в източния румънски гард Галац и рани двама души, а вчера украински морски дрон, който според Киев е бил заглушен от руските сили и отклонен, се взриви в румънското черноморско пристанище Констанца.