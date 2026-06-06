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Спря токът в цяла Ямайка

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СНИМКА: Pixabay

Ямайка е засегната от токов удар, обхванал целия остров, съобщи в петък вечерта министърът на енергетиката Дарил Ваз в публикация в социалните мрежи, без да посочи причината за прекъсването.

Националният доставчик на електроенергия, Jamaica Public Service Company (JPS), потвърди, че прекъсването засяга целия остров, и заяви, че разследва причините за токовия удар.

Говорител на компанията заяви, че JPS предприема мерки за възстановяване на електроснабдяването, като има съобщения, че то вече е възстановено в някои части на острова.

В публикацията си в социалните медии Ваз заяви, че електроснабдяването в островната държава ще бъде възстановено до края на нощта, и потвърди, че „на някои места вече е започнало да се възстановява електроснабдяването".

СНИМКА: Pixabay

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