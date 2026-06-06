Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е възстановено

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Назначеното от Москва ръководство на украинската Запорожка атомна електроцентрала съобщи днес, че е възстановило електропровода "Феросплавная-1", който снабдява централата с електроенергия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ, която снощи остана напълно без ток поради прекъсване на електропреносната линия "Ферросплавна-1", е възстановено, а системите преминаха към нормален режим на работа", съобщи ръководството в канала на централата в мрежата "Макс", цитирано от ТАСС..

От централата отбелязаха, че резервните дизелови генератори, които са осигурявали безопасността на електроцентралата в момента на прекъсването, са се справили със задачата си и са приведени в режим на готовност.

Вчера беше обявено временно локално примирие, договорено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за извършването на ремонтни дейности по електропровода.

Веднага след обявяването му се появиха съобщения за инциденти в района на ремонтирания електропровод. Броени часове след тези съобщения "Росатом" обвини Украйна, че умишлено е нарушила примирието чрез атака с дрон, при която са били ранени най-малко трима души, отбелязва Ройтерс.

Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа, с шест ядрени реактора – беше завзета от руските войски в първите седмици след нахлуването им в Украйна. Оттогава двете страни се обвиняват взаимно в бойни действия, които застрашават ядрената безопасност.

Понастоящем централата не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно захранване, за да се гарантира, че намиращото се на площадката ядрено гориво няма да прегрее. Най-новото примирие за извършване на ремонти по електропроводите е шестото договорено от края на миналата година досега, припомня Ройтерс.