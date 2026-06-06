Вносът на брашно във Франция е скочил с 45% за 2 г.

Вносът на брашно във Франция е скочил с 45 процента през изминалите две години, въпреки че страната е втора в Европа по производство на хранителния продукт и първа по добиви на пшеница, от която обичайно се произвежда брашното. Това сочат заключенията от годишния отчет на Националната асоциация на френските мелничари, съобщи Франс прес, информира БТА.

Увеличението на вноса на брашно се дължи на по-големите покупки от страна на големите търговски вериги и води до понижаване на цените, подчерта председателят на асоциацията Жан-Франсоа Луазо.

През 2025 г. френското производство на брашно е останало почти без промяна спрямо предходната година – на ниво от около 4 милиона тона, „произведени от 100 процента френска пшеница“. Количеството представлява над 11 процента от европейското производство, а в Европа единствено Германия е произвела повече, сочат данните на Националната асоциация на френските мелничари, организация, основана през 1886 г.

Макар тези резултати да „потвърждават стратегическата роля на френското мелничарство за националната и европейската продоволствена суверенност“, рентабилността на сектора е „много ниска“, а търговският обмен отразява „нарастващ конкурентен натиск“, отбелязва френската асоциация, представляваща огромното мнозинство от френските мелничари.

През 2025 г. Франция е изнесла 204 000 тона брашно, докато вносът на продукта е възлизал на 420 000 това. Вносът на брашно в страната надминава износа от 2018 г. насам, като над 80 процента от доставките за Франция идват от Германия и Белгия, уточни асоциацията.