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Българинът полицай в САЩ вече е в стабилно състояние след стрелбата

2016
Кристиян Иванов СНИМКА: Фейсбук/Bulgarian American Police Association﻿

Българинът полицай Кристиян Иванов, който беше прострелян по време на работа на 2 юни в Атлантик Сити, вече се възстановява и е в стабилно състояние. 

Това съобщиха от Българо-американската полицейска асоциация в социалните мрежи. 

"С радост споделяме, че тази сутрин получихме обновена информация от семейството на сержант Кристиян Иванов, че състоянието му е стабилно, той се възстановява спокойно и вече може да говори.

Те изразиха своята искрена благодарност за подкрепата от цялата българска общност, като казаха: "Наистина нямаме думи, с които да изразим колко безкрайно сме благодарни на всички българи тук и в България за оказаната подкрепа. Неописуемо е!"

Докато продължаваме да бъдем до сержант Иванов и неговото семейство в този труден момент, оценяваме вашите мисли и молитви за неговото възстановяване", пишат от Българо-американската полицейска асоциация.

Иванов, който е родом от Монтана, служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 г., а през 2023 г. е повишен в сержант. Той е баща на три деца.

Кристиян Иванов СНИМКА: Фейсбук/Bulgarian American Police Association﻿

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