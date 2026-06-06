Задържани са 6 кандидат-депутати от арменска опозиционна партия

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Взето е решение за задържане на шестима кандидати за депутати от опозиционната партия „Силна Армения“ , съобщи Следственият комитет на Армения, цитиран от местни медии като държавната АРМЕНПРЕС, "Нюз.ам", "Ереван Тудей" и "Панорама.ам", информира БТА.

Арестите се извършени ден преди националните парламентарни избори.

В рамките на предварителното разследване е образувано публично наказателно преследване срещу шестима кандидати за парламент от партия „Силна Армения“ за предполагаеми пране на пари и "предоставяне на материални стимули на множество лица", съобщава следствието.

Срещу кандидатите са издадени заповеди за задържане, а изпълнението им е поверено на полицията на Министерството на вътрешните работи.

Предварителното разследване на наказателното дело продължава.

От СК допълниха, че става дума за Айк Авагян, Сюзан Бадоян, Артур Абрахамян, Вахе Тавакалян, Вахе Йегиазарян и Ашот Сахакян. По-рано днес ЦИК на Армения уважи исканията на прокуратурата за образуване на наказателно преследване и лишаване от свобода на тези лица.