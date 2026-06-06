Пентагонът повиши до „критично“ нивото на заплаха от израелски шпионаж

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Пентагонът е повишил оценката си за израелската шпионска активност срещу Съединените щати до най-високото ниво в историята, съобщи NBC News, позовавайки се на двама американски служители.

Нивото е повишено до максималната степен, като основна причина за това е посочено "напрежението между израелски и американски представители относно войната с Иран".

По данни на източниците на NBC вътрешно съобщение на Агенцията за военно разузнаване (DIA) към Пентагона е повишило нивото за Израел до „критично".

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че сред предполагаемите мишени са специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, главният политически служител на Пентагона Елбридж А. Колби и един от високопоставените служители в Министерството на отбраната Майкъл П. ДиМино.

Според източниците на NBC оценката на DIA е на база доклад от 7 страници за нивото на заплахата, придружен с графики. "Ню Йорк Таймс" допълва, че решението за повишаване на нивото е било взето, след като американски служители, работещи в Израел, съобщили, че на телефоните им е бил инсталиран софтуер за подслушване на комуникациите им.

Израелското посолство във Вашингтон заяви в позиция, че информацията за шпионаж е „напълно невярна", като говорител добави:

„Израел не събира разузнавателна информация за американски институции, още по-малко за представители на американското правителство."

„Разузнавателната дейност на Израел е насочена към неговите врагове, а не към съюзниците му. Всякакви твърдения в обратната посока са или погрешно информирани, или политически мотивирани", се казва още в изявлението.

Пентагонът е отказал коментар, а Службата на директора на националното разузнаване на САЩ, която наблюдава DIA, не е отговорила на запитването на NBC.

Представител на Белия дом е заявил пред NBC, че историята е „невярна и базирана на информация от човек, който няма представа какво всъщност се случва".