Раул Кастро присъства на тържество за рождения си ден

Русия изразява солидарност с Куба и застава зад нея на фона на безпрецедентния външен натиск, на който е подложен кубинският народ.Това написа руският външен министър Сергей Лавров в поздравителна телеграма до един от лидерите на страната - Раул Кастро, който навърши 95 г., предаде ТАСС, съобщи БТА.

Раул Кастро, бивш президент на Куба и ветеран от партизанско движение, извършило Кубинската революция, се появи публично за първи път, откакто САЩ повдигнаха срещу него обвинения в убийство за предполагаемата му роля в свалянето на два граждански самолета през 1996 г., предаде Асошиейтед прес, като се позова на разпространени днес официални видеозаписи от събитието.

Честването на 95-ия рожден ден на Кастро снощи в министерството на вътрешните работи в Хавана, в което участваха висши държавни представители и военни командири, даде възможност на социалистическото правителство да демонстрира единство в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп засилва натиска върху островната държава, изпитваща остър недостиг на горива.

Държавната телевизия излъчи кадри, на които Кастро, облечен в зелената си военна униформа, влиза в препълнена зала под бурните аплодисменти на станалите на крака присъстващи, следван от своя внук и телохранител Раул Гилермо Родригес и от кубинския президент Мигел Диас-Канел.

Диас-Канел произнесе прочувствена реч, в която отдаде почит на "героизма и достойнството" на Раул Кастро и покойния му брат Фидел. Той похвали Раул Кастро, който бе министър на отбраната на Куба почти 50 години, за неговата "смелост и лоялност, превърнали го още от ранна възраст в мишена на разузнавателните служби на враговете на Куба".

Като по-директен отговор на действията на администрацията на Тръмп, Диас-Канел предупреди, че ще има "решителна и непоколебима битка", ако САЩ изпълнят заплахите си да завладеят острова.

"Раул е Раул", заяви той, повтаряйки лозунг, появил се на билбордове в Хавана и в множество публикации в социалните мрежи след повдигнатите на 20 май обвинения срещу Раул Кастро в убийство. Според анализатори това е опит за мобилизиране на национално единство, за да се опровергае представата, че правителството се намира в международна изолация.

"Раул е Куба, а Куба е недосегаема", добави Диас-Канел.

Празненството, състояло се два дни след като Раул Кастро навърши 95 години, бе един от редките случаи, когато той се появява публично, тъй като обичайно избягва публичността. Макар официално да се оттегли от политиката през април 2021 г., смята се, че той все още има значително политическо влияние.

САЩ, обвиняват Кастро, че е наредил свалянето през 1996 г. на граждански самолети, пилотирани от кубински емигранти, живеещи в Маями. Това е най-сериозната стъпка от засилващия се натиск на Вашингтон, след като през януари администрацията на Тръмп на практика прекъсна доставките на петрол за Куба, задълбочавайки дългогодишните проблеми на страната, включително честото спиране на тока и кризата в здравеопазването.

Администрацията на Тръмп настоява социалистическото правителство на Куба да освободи политическите затворници, да осъществи значителни икономически реформи и да промени начина си на управление, за да не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ.

Куба най свой ред твърди, че не представлява заплаха за САЩ.