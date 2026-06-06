Израел: Поразихме около 150 позиции на"Хизбула" в Южен Ливан за 48 часа

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Израелската армия съобщи тази вечер, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение "Хизбула" в Южен Ливан за 48 часа, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Целите включват "оръжейни складове, щабове, ракетни установки или ракети", се казва в изявление на израелската армия.

Ливанският президент Жозеф Аун заклейми "непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани" въпреки примирието, което се предполага, че е в сила.

При израелски въздушни удари в Южен Ливан днес бяха убити девет души, включително трима военни от ливанската армия, съобщиха ливанската армия и държавните медии - броени дни след като двете страни постигнаха ново споразумение за прекратяване на огъня.

Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от пет града и села в Южен Ливан. Говорителят на армията Авихай Адрае предупреди на арабски език жителите, че трябва незабавно да напуснат домовете си в името на собствената си безопасност и да се преместят на север от река Сахрани. Всеки, който остане близо до бойци на "Хизбула", техните съоръжения или боеприпаси, излага живота си на риск, заяви по-рано днес в "Екс".