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Русия атакува два граждански спасителни кораба, има пострадали

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Украинският вицепремиер Олексий Кулеба СНИМКА: X/@viktorikolibri

Руската федерация атакува днес два граждански спасителни кораба, които изпълняваха хуманитарна мисия в украинския морски коридор, има пострадали, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм", информира БТА.

Евакуацията с кораби на украинския военноморски флот продължава.

Съгласно международното хуманитарно право малките крайбрежни спасителни кораби се ползват със специална защита. Член 27 от Втората Женевска конвенция от 1949 г. директно предвижда защитата на кораби, използвани от държава или официално признати спасителни организации изключително за извършване на спасителни операции и оказване на помощ на хора в морето.

Това нападение е поредното доказателство за умишленото пренебрегване от страна на Руската федерация на нормите на международното право и създаването на пряка заплаха за безопасното функциониране на хуманитарните морски коридори в Черно море, се казва в съобщението на Олексий Кулеба.

Украинският вицепремиер Олексий Кулеба СНИМКА: X/@viktorikolibri

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