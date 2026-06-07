Над Русия и Черно море са свалени 95 украински дрона тази нощ

През нощта руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от руското министерство на отбраната, предаде ТАСС.

"През нощта в периода от 20:00 ч. до 07:00 ч. (московско време) дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 95 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужска, Курска, Новгородска, Ростовска, Смоленска, Тулска, Ярославска области, Краснодарския край, Московския регион, Република Крим и над акваторията на Черно море“, гласи информацията на руското отбранително ведомство, цитирано от БТА.