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Най-малко 35 унищожени лодки от пожар в пристанище в Еквадор

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Снимката е илюстративна

Десетки рибарски лодки са били унищожени, а двама души са ранени при пожар в ключово пристанище на тихоокеанското крайбрежие на Еквадор, съобщи Националната агенция за управление на риска.

Причината за пожара в оживеното пристанище Манта, в провинция Манаби, първоначално не е била ясна. Свидетели съобщават, че по една от лодките е извършвана заваръчна работа преди инцидента, съобщиха от пожарната служба. Разследване е в ход, уточнява БТА.

Според властите предварителната информация показва, че изгорелите лодки са били направени от силно запалими материали като фибростъкло.

Пожарът вече е овладян, съобщи националният секретариат за управление на риска. 

 

Снимката е илюстративна

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