САЩ свалиха два ирански дрона над Ормузкия проток

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Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес.

В петък вечерта американските сили съобщиха, че са свалили четири ирански ударни дрона, насочени към протока, след което е бил нанесен и удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения.

В отговор Иран заяви, че е изстрелял залп от ракети срещу военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на САЩ.

Американската армия твърди, че е прехванала шест балистични ракети, докато седма е пропуснала целта си, съобщава БТА.

Вашингтон и Техеран водят непреки преговори от няколко седмици с цел прекратяване на войната в Близкия изток, но засега няма признаци за напредък в преговорния процес.