САЩ свалиха два ирански дрона над Ормузкия проток

Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес.
В петък вечерта американските сили съобщиха, че са свалили четири ирански ударни дрона, насочени към протока, след което е бил нанесен и удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения.
В отговор Иран заяви, че е изстрелял залп от ракети срещу военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на САЩ.
Американската армия твърди, че е прехванала шест балистични ракети, докато седма е пропуснала целта си, съобщава БТА.
Вашингтон и Техеран водят непреки преговори от няколко седмици с цел прекратяване на войната в Близкия изток, но засега няма признаци за напредък в преговорния процес.