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Ройтерс: САЩ ще опитат да насочат ирански активи към държавите от Залива

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Екип ще оцени разходите за покриване на щетите, които Иран вече е нанесъл на съюзниците на Вашингтон в Залива. Снимка Пиксабей

САЩ ще се опитат да пренасочат ирански активи към държавите от Персийския залив за възстановяване от щети, причинени в бъдеще от Иран, предаде Ройтерс, като се позова на източник, запознат с въпроса.

Според същия източник министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт е възложил на екип да оцени разходите за покриване на щетите, които Иран вече е нанесъл на съюзниците на Вашингтон в Залива. САЩ ще разгледат възможността иранските активи да бъдат използвани и за покриването на тези разходи.

Тази информация се появява ден след като Мохсен Резаи, военният съветник на иранския върховен лидер Моджтада Хаменей, заяви пред Си Ен Ен, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от САЩ, уточнява БТА.

Екип ще оцени разходите за покриване на щетите, които Иран вече е нанесъл на съюзниците на Вашингтон в Залива. Снимка Пиксабей

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