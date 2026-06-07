ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без опашки на граничните пунктове

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22993772 www.24chasa.bg

Най-малко 12 души са простреляни на уличен фестивал в Охайо

904
Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. СНИМКА: Pixabay

Най-малко 12 души са били простреляни в района на уличен фестивал в Толедо, в щата Охайо, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. Когато пристигнали на мястото на фестивала, служителите открили най-малко 12 ранени, двама от които са в сериозно състояние, уточнява БТА.

Смята се, че са стреляли двама души, които сега се издирват. Според полицията може би те са стреляли един срещу друг и при престрелката са пострадали други хора.

„Дълбоко съм загрижен за ситуацията в Толедо", заяви губернаторът на Охайо Майк Дюайн.

Множество видеа, публикувани в социалните мрежи, показват хора, които бягат от изстрелите, както и служители на спешните служби, оказващи помощ на ранените

Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?