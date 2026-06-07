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Хиляди участваха в мексиканска вълна за Гинес (Видео)

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Кадър: X,@AngelTamarizS

Хиляди мексиканци се събраха, за да участват в най-голямата мексиканска вълна в света, само няколко дни преди старта на Световното първенство по футбол, предаде Франс прес.

Още преди 9 часа вчера сутринта местно време хиляди хора с екипи на националния отбор на Мексико се стекоха на „Пасео де ла реформа“, един от ключовите булеварди в мексиканската столица, за да участват в мексиканската вълна и да влязат в Книгата за рекордите на Гинес. Целта беше вълната да е с дължина 2 километра.

„Не можех да пропусна това прекрасно събитие – да покажа на света какво е истинското Мексико: атмосферата, любовта, единството, мирът“, казва 55-годишната Глория Фрагосо, служителка в частния сектор, дошла, за да участва в инициативата.

Мексиканските органи, отговарящи за културата, обявиха, че рекордът действително е подобрен, без да дават повече подробности.

Мексико е домакин на Мондиала заедно със САЩ и Канада.

Кадър: X,@AngelTamarizS

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