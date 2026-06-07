Хиляди участваха в мексиканска вълна за Гинес (Видео)

Хиляди мексиканци се събраха, за да участват в най-голямата мексиканска вълна в света, само няколко дни преди старта на Световното първенство по футбол, предаде Франс прес.
Още преди 9 часа вчера сутринта местно време хиляди хора с екипи на националния отбор на Мексико се стекоха на „Пасео де ла реформа“, един от ключовите булеварди в мексиканската столица, за да участват в мексиканската вълна и да влязат в Книгата за рекордите на Гинес. Целта беше вълната да е с дължина 2 километра.
„Не можех да пропусна това прекрасно събитие – да покажа на света какво е истинското Мексико: атмосферата, любовта, единството, мирът“, казва 55-годишната Глория Фрагосо, служителка в частния сектор, дошла, за да участва в инициативата.
Мексиканските органи, отговарящи за културата, обявиха, че рекордът действително е подобрен, без да дават повече подробности.
Мексико е домакин на Мондиала заедно със САЩ и Канада.
#México | CDMX logra “la ola” más grande del mundo— Plaza de Armas (@PlazaDeArmasQro) June 6, 2026
Miles de personas participaron en Paseo de la Reforma para romper el Récord Guinness. La ola recorrió la avenida sin interrupciones y ahora espera la validación oficial de Guinness World Records. pic.twitter.com/LEdWj32xTJ
🌊🇲🇽 México hace historia con la #ola más grande del mundo. #RécordGuinness— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 6, 2026
Hoy, sobre Paseo de la Reforma, miles de personas se reunieron para formar una ola monumental y ser parte de un momento histórico.
Entre emoción, alegría y pasión por el futbol, la afición mexicana… pic.twitter.com/nKZboHxzO7
La CDMX sigue demostrando que está lista para recibir al Mundial. 🌎⚽ Hoy, miles de personas nos reunimos en Paseo de la Reforma para lograr el Récord Guinness de la ola más grande del mundo. pic.twitter.com/xNtmzaEU8B— Angel Tamariz (@AngelTamarizS) June 6, 2026