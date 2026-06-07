Българите в Гърция получават отпускарски до половин заплата и повече свобода при ползването на почивката

Хиляди българи, работещи в Гърция, могат да се възползват както от допълнително обезщетение за отпуск, така и от новите по-гъвкави правила за ползване на годишната почивка, въведени в гръцкото трудово законодателство.

Съгласно действащите разпоредби всички служители с трудов договор имат право на т.нар. отпускарски, които се изплащат заедно със заплащането за платения годишен отпуск преди началото на почивката. За работещите на месечна заплата размерът на обезщетението може да достигне до половин месечно възнаграждение, а за служителите на дневна надница до 13 дневни възнаграждения.

Размерът на сумата зависи от времето, през което служителят е работил при съответния работодател, като при непълна година обезщетението се изчислява пропорционално на отработения период.

Наред с това Гърция въведе и нови правила за ползването на платения годишен отпуск. Служителите вече могат да разделят отпуската си на няколко периода през годината, ако това е съгласувано с работодателя. Досега в повечето случаи отпускът се ползваше като един непрекъснат период.

Законът обаче запазва минималната продължителност на всяка част от отпуска. При петдневна работна седмица тя трябва да бъде поне пет последователни работни дни, а при шестдневна, минимум шест дни.

Броят на дните платен годишен отпуск остава непроменен и продължава да зависи от трудовия стаж. След втората година работа служителите имат право на 21 работни дни отпуск при петдневна работна седмица и 25 дни при шестдневна.

Запазва се и правилото отпускът да се използва като реално време за почивка, а не да се заменя с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. В такъв случай неизползваните дни подлежат на изплащане.

Промените засягат и хилядите български граждани, работещи в южната ни съседка, като целта е да се осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и по-лесно планиране на отпуските.