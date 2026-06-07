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Арестуваха член на „Хамас" в Гърция, разследват подготвян атентат срещу круизен кораб

Бойка Атанасова, Атина

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37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористичната организация „Хамас", е арестуван при съвместна операция на гръцката Национална разузнавателна служба (EYP) и Антитерористичната служба на остров Крит.

Според информация на гръцки медии мъжът е подготвял терористична атака срещу круизния кораб Crown Iris, който е собственост на израелски интереси и е трябвало да акостира в Крит през следващите дни. По данни на разследването той е бил на етап подготовка за набавяне на взривни вещества, но е задържан преди да успее да осъществи плана си.

Палестинецът е пристигнал в Гърция преди около две години от Ивицата Газа и е получил статут на убежище. През това време е живял в град Агиос Николаос на остров Крит и е работил сезонно в хотел, без да привлича внимание към себе си.

Разследващите твърдят, че е поддържал контакти с лица, арестувани наскоро в Кипър по дела, свързани с терористична дейност. Именно тези връзки са довели до засиленото наблюдение от страна на гръцките служби за сигурност.

По време на претърсвания в имоти в Крит и Атина са иззети мобилни телефони, лаптоп, носители на информация, банкови карти и лабораторно оборудване. Според публикации в гръцките медии част от помещенията в Атина са били използвани като работилница, в която е извършвана подготовка за изработване на взривни устройства.

От полицията съобщиха официално, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористичната организация „Хамас", преминато обучение, пътувания с цел подпомагане на терористична дейност и планиране на терористични действия.

Мъжът предстои да бъде изправен пред прокуратурата, а разследването продължава, за да бъдат установени всички негови контакти и евентуални съучастници както в Гърция, така и извън страната.

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