Хидроплан ще свърза Йоанина и албанския град Вльора за 35 минути

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Важна стъпка към подобряване на транспортните връзки между Гърция и Албания беше направена с успешното провеждане на тестов полет на хидроплан между Йоанина и албанския крайбрежен град Вльора.

Амфибийният самолет на Hellenic Seaplanes излетя от летището в Йоанина и след около 35 минути полет кацна във водите на пристанището във Вльора. Демонстрационният полет се разглежда като начало на бъдеща редовна въздушна връзка между двете страни.

Според инициаторите на проекта новата линия има потенциала значително да улесни придвижването между Епир и Южна Албания, като същевременно стимулира туризма, бизнеса и трансграничното сътрудничество.

Данните показват, че посетителите от Албания са сред най-важните туристически пазари за област Епир. Всяка година над 250 000 албански граждани посещават региона за туризъм, бизнес, срещи с близки и медицински услуги, като генерират приходи за местната икономика в размер на над 45 милиона евро годишно.

Очакванията са редовните полети с хидроплани да предложат бърза, сигурна и удобна алтернатива на автомобилния транспорт, съкращавайки значително времето за пътуване между двете държави.

Идеята за въздушна връзка между Йоанина и Вльора се разработва от близо две години с участието на представители на местните власти, дипломатически среди и туристическия бизнес от двете страни на границата.

Според работната група за туристическо развитие на област Йоанина успешният тестов полет може да се превърне в отправна точка за изграждането на нови хидробази в Албания и разширяване на мрежата от въздушни връзки на Балканите.

Очаква се полетите с хидроплани в Албания да започнат още през тази година, а в Гърция да бъдат завършени необходимите административни процедури за стартиране на редовни линии.

Новата въздушна връзка се разглежда като сериозна възможност за развитие на туризма и икономическите отношения между Гърция и Албания, както и за по-добра свързаност в региона