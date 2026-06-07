Вълна от пенсиониране в Гърция, държавните пенсии остават с над 50% по-високи

Истинска вълна от пенсиониране се наблюдава в Гърция през първите месеци на 2026 година. Данните на информационната система „АТЛАС" показват, че само за периода януари - април са подадени 74 838 заявления за пенсиониране, което е с над 11 000 повече в сравнение със същия период на миналата година.

Само през април новите заявления са достигнали 16 625, което потвърждава трайната тенденция за увеличаване на броя на хората, напускащи пазара на труда.

Ако темпото се запази до края на годината, общият брой на заявленията за пенсия може да надхвърли 220 000, което би било нов рекорд за страната и повече от досегашния максимум от 212 151 заявления, отчетен през 2021 година.

Близо половината от новите заявления - 46%, са за пенсии за осигурителен стаж и възраст. Следват наследствените пенсии след смърт на пенсионер и инвалидните пенсии с по 19%, заявленията за параплегични обезщетения с 13%, както и пенсиите след смърт на осигурено лице с 3%.

Анализаторите прогнозират, че тенденцията ще продължи и през следващите години, тъй като все повече хора, родени между 1955 и 1965 година, достигат пенсионна възраст.

Особен интерес предизвикват и данните за размера на новоотпуснатите пенсии. Според доклада „Илиос" (официален месечен статистически отчет на гръцкото Министерство на труда и социалното осигуряване, който проследява данните за пенсиите в страната), средната нова пенсия на бившите държавни служители достига 1420 евро бруто месечно.

За сравнение, средната нова пенсия на осигурените в останалите фондове, включително работещите в частния сектор, е около 930 евро бруто.

Това означава, че пенсиите в държавния сектор са средно с 490 евро по-високи или с 52,6% повече от тези в частния сектор.

Въпреки увеличенията на пенсиите през последните години, разликата между държавния и частния сектор остава значителна и продължава да бъде една от най-коментираните теми в гръцката пенсионна система.