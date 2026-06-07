Противотанкова мина открита на плаж в Офринио, посещаван от хиляди българи

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Противотанкова мина беше открита на плажа в Офринио (Тузла), област Кавала, една от най-предпочитаните летни дестинации за българските туристи в Северна Гърция.

Сигналът е подаден до Централното пристанищно управление на Кавала, след като опасният предмет е бил забелязан на бреговата ивица. Според първоначалната информация боеприпасът е в силно корозирало състояние вследствие на дългогодишен престой във водата.

След получаване на сигнала районът е бил незабавно обезопасен от пристанищните власти, които са поставили предупредителна маркировка около мястото на откриването. Уведомени са и специализираните служби, които ще извършат оглед и ще предприемат необходимите действия по обезвреждането и изземването на мината.

Към момента няма данни за пострадали хора или за опасност за посетителите извън обезопасената зона.

Гръцките власти призовават гражданите и туристите да не докосват съмнителни предмети, открити по плажовете или във водата, а незабавно да уведомяват компетентните служби.